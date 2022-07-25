В Калужской области пропал 45-летний мужчина
В городе Ермолино пропал 45-летний Константин Воронов. В понедельник, 25 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 15 июля.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост – 165 см,
- Худощавый,
- Русые волосы с проседью,
- Голубые глаза,
- Зеленый камуфлированный костюм.
Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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