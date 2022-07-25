В Калужской области водитель сбил пешехода и скрылся

В ночь на воскресенье, 24 июля, пешехода сбили в деревне Стенино Козельского района. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21093 у дома №1а по улице Центральной сбил 42-летнего мужчину и скрылся.

Пострадавший с различными травмами попал в районную больницу в Козельске.

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