В Калужской области 29-летний мотоциклист погиб, врезавшись в забор

Как мы уже рассказывали, рано утром 23 июля в Спас-Деменске произошло ДТП с участием мотоциклиста. В понедельник подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний мужчина на «Восходе» в шесть утра не справился с управлением, через встречную полосу съехал с дороги и врезался в забор.

Пострадавший мотоциклист скончался на месте до приезда врачей.

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