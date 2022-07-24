В Калужской области пропал 44-летний мужчина

В деревне Варваровка Медынского района пропал 44-летний Андрей БАЛАНИН. В ночь на воскресенье, 24 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 23 июля.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 175 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серо-голубые.

Волосы: темно-русые, короткая стрижка, прямые.

Был одет: футболка, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Если вы что-либо о нем знаете, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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