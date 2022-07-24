В Калужской области пропал 44-летний мужчина
В деревне Варваровка Медынского района пропал 44-летний Андрей БАЛАНИН. В ночь на воскресенье, 24 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 23 июля.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: серо-голубые.
- Волосы: темно-русые, короткая стрижка, прямые.
- Был одет: футболка, серые джинсы, темно-синие кроссовки.
Если вы что-либо о нем знаете, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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