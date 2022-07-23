В Калужской области уничтожили 11 боеприпасов
За последние сутки в Калужской области обнаружены 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В деревне Пузановка Думиничского района нашли восемь ручных гранат.
А в деревне Дмитровка Людиновского района обнаружены артиллерийский снаряд и две противопехотные мины.
Спасатели обезвредили опасные предметы.
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