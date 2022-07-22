В Калуге гараж сгорел на улице Глаголева

Днем в четверг, 21 июля, в Калуге пожар произошел в автомобильном кооперативе «Сатурн» на улице Глаголева. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелся один из гаражей.

Помещение выгорело полностью. Огонь уничтожил все вещи, которые были внутри.

При этом никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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