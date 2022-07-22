В Калужской области водитель «Форда» сбил велосипедиста и вылетел в кювет
Около 18:30 в четверг, 21 июля, авария произошла на дороге Медынь – Верея в Медынском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Мондео» сбил велосипедиста, а потом съехал в кювет.
МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.