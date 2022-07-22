В Калужской области водитель «Форда» сбил велосипедиста и вылетел в кювет

Около 18:30 в четверг, 21 июля, авария произошла на дороге Медынь – Верея в Медынском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Мондео» сбил велосипедиста, а потом съехал в кювет.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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