Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Калужской области

За последние сутки в Калужской области выявили одиннадцатый очаг птичьего гриппа. Он находится в Малоярославецком районе, сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее заболевание выявили в Бабынинском, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Боровском районах и пригороде Калуги.

Из-за птичьего гриппа в домашних хозяйствах планируется изъять и уничтожить около 12 тысяч птиц. Сейчас эта работа выполнена только на 2%.

- Особое внимание уделяется охране территорий рядом с крупными птицефабриками области и защите уникальной коллекции Парка птиц, - заявили в правительстве. - Вспышку инфекции необходимо купировать к концу этой недели.

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