В Калуге три машины столкнулись на Южном обходе

Около 21:40 в четверг, 21 июля, массовое ДТП произошло на Южном обходе в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе моста через Оку в Анненках столкнулись «Тойота Камри», «Киа Рио» и ВАЗ-2114.

Пострадал один человек, расскзали спасатели. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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