В Калуге 24-летняя девушка пострадала в столкновении «Лады» и «Фольксвагена»

Около 19:10 в среду, 20 июля, на перекрестке улицы Энергетиков и Тульского шоссе в Калуге произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» ехала со стороны Секиотово, поворачивала налево на улицу Энергетиков на зеленый сигнал светофора, но не пропустила встречный «Фольксваген». Ударом «Ладу» отбросило в столб со светофором.

Предполагаемую виновницу аварии отвезли в больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.