В Калужской области уничтожат 12 тысяч птиц из-за вспышек гриппа
В Калужской области выявлены 10 очагов высокопатогенного гриппа птиц. В среду, 20 июля, проблему обсудили на заседании правительства.
Заболевание на данный момент зафиксировали в пригородах Калуги, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком и Сухиничском районах. Во всех случаях болезнь передалась от птиц, купленных на ярмарках в Калужской области.
Сейчас работники госветслужб обходят частные дома, чтобы изъять домашнюю птицу. Планируется уничтожить около 12 тысяч особей.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.