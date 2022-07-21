В Калужской области уничтожат 12 тысяч птиц из-за вспышек гриппа

В Калужской области выявлены 10 очагов высокопатогенного гриппа птиц. В среду, 20 июля, проблему обсудили на заседании правительства.

Заболевание на данный момент зафиксировали в пригородах Калуги, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком и Сухиничском районах. Во всех случаях болезнь передалась от птиц, купленных на ярмарках в Калужской области.

Сейчас работники госветслужб обходят частные дома, чтобы изъять домашнюю птицу. Планируется уничтожить около 12 тысяч особей.

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