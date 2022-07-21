В Калужской области 29-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Мицубиси»

Около 15:00 в среду, 20 июля, в Тарусском районе перевернулся автомобиль «Мицубиси». ДТП произошло на 83 километре дороги Калуга – Серпухов, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. По уточненным данным ГИБДД, пострадала 29-летняя женщина, управлявшая «Мицубиси». Она госпитализирована.

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