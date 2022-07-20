В Калуге дерево и столб упали на припаркованный автомобиль
Днем в среду, 20 июля, на улице Шахтеров в Калуге сильным ветром повалило дерево и бетонный столб. Фото выложили в ДПС Калуга|Чат Взаимопомощи|.
По сообщению очевидцев, дерево и столб сломали часть забора и повредили припаркованный автомобиль ВАЗ-2104.
МЧС ранее предупреждало о сильных порывах ветра в Калуге 20 июля.
Около 12:40 начался сильный дождь.
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