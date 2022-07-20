В Калуге дерево и столб упали на припаркованный автомобиль

Днем в среду, 20 июля, на улице Шахтеров в Калуге сильным ветром повалило дерево и бетонный столб. Фото выложили в ДПС Калуга|Чат Взаимопомощи|.

По сообщению очевидцев, дерево и столб сломали часть забора и повредили припаркованный автомобиль ВАЗ-2104.

МЧС ранее предупреждало о сильных порывах ветра в Калуге 20 июля.

Около 12:40 начался сильный дождь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.