В аварии в микрорайоне Веснушки Калуги пострадала пассажир «ВАЗа»

Как мы рассказывали ранее, в воскресенье, 17 июля, в микрорайоне Веснушки Калуги произошло ДТП.

В понедельник, 18 июля, УМВД России сообщило подробности происшествия.

Предварительно, около 15 часов 15 минут в дома № 6 по улице Минской 49-летняя женщина за рулем «Мазды СХ-7» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-211440», которым управлял 29-летний мужчина. Он ехал по улице Минской.

В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажир «ВАЗа». С места происшествия ее доставили в областную больницу, где после осмотра отпустили домой.

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