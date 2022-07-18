Водитель и пассажир «Мазды» пострадали от удара «Мицубиши»

Как мы рассказывали ранее, в субботу, 16 июля, в Калуге «Мицубиси» влетел в припаркованную «Мазду».

В понедельник, 18 июля, стали известны подробности ДТП. По предварительной информации от УМВД по городу Калуге,

В 23 часа в районе дома 29 СТД Газовик 21-летний водитель «Мицубиши Аутлендер» ехал по улице Резванской в сторону Анненок, не справился с управлением и врезался в припаркованную у края проезжей части «Мазду СХ-5». В «Мазде» находились 33-летний водитель и 29-летняя женщина-пассажир, которые с места происшествия были доставлены в областную больницу, позже отпущены домой.

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