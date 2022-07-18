Главная Новости Происшествия
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге 71-летний пенсионер оказался на пути троллейбуса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2022 15:29 2 584
В Калуге 71-летний пенсионер оказался на пути троллейбуса

Как мы рассказывали ранее, в Калуге в центре города троллейбус сбил пешехода.

В понедельник, 18 июля, УМВД России по городу Калуге сообщает подробности.

В субботу, 16 июля, около 17 часов 12 минут 43-летняя водитель троллейбуса двигалась по улице Рылеева в сторону улицы Кирова. При повороте направо на улицу Кирова, у дома № 13, она сбила 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате ДТП пенсионера на скорой помощи доставили в БСМП, где после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2022 15:29 2 584
Тэги: дтп умвд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Брендинг для строительной компании
Паллетные стеллажи из стали
Где заказать торт на свадьбу в Москве?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru