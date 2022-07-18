В Калуге 71-летний пенсионер оказался на пути троллейбуса

Как мы рассказывали ранее, в Калуге в центре города троллейбус сбил пешехода.

В понедельник, 18 июля, УМВД России по городу Калуге сообщает подробности.

В субботу, 16 июля, около 17 часов 12 минут 43-летняя водитель троллейбуса двигалась по улице Рылеева в сторону улицы Кирова. При повороте направо на улицу Кирова, у дома № 13, она сбила 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате ДТП пенсионера на скорой помощи доставили в БСМП, где после осмотра и оказания помощи отпустили домой.

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