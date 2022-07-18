«Мазда» и «ВАЗ 2114» столкнулись в микрорайоне Веснушки Калуги

В воскресенье, 17 июля, в микрорайоне Веснушки Калуги произошло ДТП.

Около 15 часов 15 минут на улице Минской столкнулись два автомобиля: «ВАЗ 2114» и «Мазда».

В результате происшествия есть пострадавший. Подробности происшествия уточняются.

МЧС по Калужской области напоминает калужанам о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

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