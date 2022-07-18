Три автомобиля сгорели ночью в Калуге

В понедельник, 18 июля, в Калуге сгорели три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 00 часов 20 минут поступило сообщение о горящих автомобилях на улице Гагарина.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Причину возгорания автомобилей предстоит выяснить.

— К ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек и 3 единицы техники, - уточняют в управлении. – На место направлен инспектор Государственного пожарного надзора.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.