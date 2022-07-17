В Калуге троллейбус наехал на пешехода
В субботу, 16 июля, в Калуге произошло ДТП с наездом на пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Около 17 часов 15 минут на улице Кирова троллейбус наехал на пешехода. Есть пострадавший. Тяжесть травм и причины происшествия уточняются.
— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 6 человек и 2 единицы техники, – уточнили в МЧС.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.