В Калуге троллейбус наехал на пешехода

В субботу, 16 июля, в Калуге произошло ДТП с наездом на пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 17 часов 15 минут на улице Кирова троллейбус наехал на пешехода. Есть пострадавший. Тяжесть травм и причины происшествия уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 6 человек и 2 единицы техники, – уточнили в МЧС.

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