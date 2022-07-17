В Калуге «Мицубиси» влетел в припаркованную «Мазду»

В субботу, 16 июля, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 23 часов на улице Резванской автомобиль «Мицубиси» влетел в припаркованную «Мазду».

В результате происшествия пострадали несколько человек. Подробности аварии уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, – уточняют в МЧС. – Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.