В Калужской области рабочего затянуло в крутящий вал

В пятницу, 15 июля, в Боровском районе умер мужчина.

Предварительно установлено, что около семи часов вечера у рабочего одного из местных предприятий зажало кисти руки под текстильную ленту. Это произошло при протяжке резинового покрытия. Мужчину затянуло в крутящийся вал.

Потерпевший скончался.

В настоящее время по данному факту организована процессуальная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

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