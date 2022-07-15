В Калуге автомобиль «Рено» наехал на 11-летнего велосипедиста

В четверг, 14 июля, в Калуге на улице Чапаева произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 20 часов автомобиль «Рено» наехал на велосипедиста.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единиц техники, – сообщает МЧС по Калужской области.

По уточнениям УМВД, ДТП произошло у дома № 7/2 по улице Чапаева, на нерегулируемом перекрестке.

Предварительно известно, что 40-летняя женщина за рулем «Рено Каптюр», двигаясь по улице Проезжей в сторону Чапаева, наехала на 11-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде, справа налево по ходу движения автомашины.

Мальчик доставлен в детскую областную больницу, а после осмотра врачами отпущен домой.

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