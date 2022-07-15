18-летняя девушка пострадала в аварии «ВАЗа» и Рено» в Калуге

Как мы писали ранее, в четверг, 14 июля, в Калуге на нерегулируемом перекрестке столкнулись «ВАЗ» и «Рено».

В пятницу, 15 июля, ГИБДД сообщает подробности.

По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» ехал по второстепенной улице Восточный проезд в сторону улицы Болдина. При повороте направо, на Никитина, он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107» под управлением 22-летнего парня, который ехал по Болдина в сторону улицы Никитина.

В результате ДТП пострадала пассажир «ВАЗа», 18-летняя девушка. Она была доставлена в БСМП, после отпущена домой.

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