«ВАЗ» и «Рено» столкнулись в Калуге
В четверг, 14 июля, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщило МЧС по Калужской области.
Около 19 часов 30 минут на улице Болдина столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Рено».
В результате аварии пострадал человек. Подробности происшествия уточняются.
— На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточнили в МЧС.
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