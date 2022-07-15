«ВАЗ» и «Рено» столкнулись в Калуге

В четверг, 14 июля, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщило МЧС по Калужской области.

Около 19 часов 30 минут на улице Болдина столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Рено».

В результате аварии пострадал человек. Подробности происшествия уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточнили в МЧС.

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