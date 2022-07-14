В Калуге загорелась квартира

В среду, 13 июля, в одной из квартир Калуги произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 11 часов 30 минут о пожаре в квартире по улице 1-х Космонавтов.

При пожаре никто не пострадал. Причины происшествия предстоит установить специалистам.

По уточнению МЧС, пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. На место направлен инспектор ГПН.

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