Деревянный жилой дом сгорел в Калужской области

В среду, 13 июля, в Юхнове Калужской области произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Около 23 часов 40 минут поступило сообщение о пожаре на улице Братьев Луканиных. Загорелся жилой деревянный дом.

В результате происшествия пострадал человек. Подробности уточняются.

— К ликвидации пожара от МЧС по Калужской области привлекались 8 человек, 2 единицы техники, – уточняют в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

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