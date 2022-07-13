На трассе в Калужской области загорелся грузовик

Во вторник, 12 июля, в Думиничском районе загорелся грузовик. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 21 часа 40 минут на 276 км трассы М-3 «Украина» загорелся грузовик «ДАФ». Пострадавших нет. Причины возгорания предстоит установить специалисту. На место направлен инспектор ГПН.

По неподтвержденной информации, у грузовика «ДАФ» горел полуприцеп.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 7 человек, 2 единицы техники, – уточняют в МЧС.

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