Водитель «Лады» выехал на встречку в Калуге

Во вторник, 12 июля, в Калуге на 4 км автодороги «Калуга-Медынь» произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 18 часов 20 минут столкнулись два автомобиля: «Лада Приора» и «Лада Калина». В результате происшествия есть пострадавшие.

По предварительной информации от УМВД России по городу Калуге, 61-летний водитель «Лады Калины», двигаясь со стороны Анненок в сторону Силикатного, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем с гидроманипулятором под управлением 33-летнего мужчины и «Ладой Приорой» под управлением 39-летней женщины, которые двигались во встречном направлении со стороны Силикатного.

В результате ДТП пострадали 2 человека. Водитель «Калины» госпитализирован в травматологическое отделение областной больницы. Водитель «Приоры» с места ДТП доставлена в областную больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой.

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