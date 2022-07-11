В Калужской области в съехавшей в кювет «Ладе» пострадал человек
В понедельник, 11 июля, в Мосальском районе произошло ДТП. Около 12 часов 10 минут в деревне Воронино «Лада Веста» съехала в кювет.
В результате происшествия пострадал человек. Причины аварии и тяжесть травм пострадавшего уточняются.
— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, - уточняют в МЧС.
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