В Калужской области в съехавшей в кювет «Ладе» пострадал человек

В понедельник, 11 июля, в Мосальском районе произошло ДТП. Около 12 часов 10 минут в деревне Воронино «Лада Веста» съехала в кювет.

В результате происшествия пострадал человек. Причины аварии и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, - уточняют в МЧС.

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