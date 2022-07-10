В Калужской области сгорел автомобиль

В воскресенье, 10 июля, в Ульяновском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило около 3 часов ночи. В результате происшествия легковой автомобиль выгорел полностью.

Пострадавших нет. Причины возгорания предстоит определить специалистам. На место направлен инспектор ГПН.

– Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 8 человек, 2 единицы техники, – уточняют в МЧС.

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