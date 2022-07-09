В Калужской области четырехлетний мальчик выпал из окна

В пятницу, 8 июля, из окна квартиры, расположенной в деревне Митяево Боровского района, выпал 4-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик находился в спальной комнате, мама была на кухне, где готовила еду. Ребенок открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа.

Мальчик упал на металлическую трубу, получил телесные повреждения.

Ребенок на санавиации экстренно был доставлен в детскую областную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, дальнейшее лечение он будет получать на дому.

Следователи устанавливают детали произошедшего, выясняют условия жизни и воспитания ребенка.

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