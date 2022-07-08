В селе Воскресенское Калужской области горел дом

В четверг, 7 июля, в селе Воскресенское Ферзиковского района произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 20 часов поступило сообщение о горящем жилом доме на улице Никитина. По предварительным данным, загорелась кровля.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 10 человек, 2 единицы техники, – уточняют в ГУ МЧС. – На место направлен инспектор ГПН.

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