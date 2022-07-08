В Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд

В четверг, 7 июля, на территории Спас-Деменского района обезвреживали боеприпас времен Великой Отечественной войны, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В лесном массиве, в трех километрах от села Лазинки был обнаружен артиллерийский снаряд 120 мм.

Специалисты обезвредили боеприпас.

МЧС напоминает, в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112». Затем установите предупредительные знаки или различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи.

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