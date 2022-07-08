«Хендай» и мотоцикл «Кавасаки» столкнулись в Калужской области

В четверг, 7 июля, в 12 часов 20 минут в Дзержинском районе Калужской области произошла авария. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На 174 км трассы М-3 «Украина» столкнулись автомобиль «Хендай» и мотоцикл «Кавасаки».

В результате ДТП пострадал человек. Подробности происшествия уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, - уточняют в МЧС.

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