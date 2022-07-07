В Калужской области ребенок погиб после падения дерева

В четверг, 7 июля, в деревне Дешовки Козельского района трое подростков направлялись по аллее к своему шалашу. В результате сильного ветра одно из деревьев начало падать, двое подростков успели отбежать. Их 15-летний друг не успел. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Следователем опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все детали произошедшего.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее, где случилась трагедия.

Региональным Следственным комитетом проводится проверка.

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