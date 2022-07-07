В Калуге «Фольксваген» сбил пешехода

В среду, 6 июля, в Калуге произошло ДТП. Около 20 часов вечера на улице Грабцевское шоссе «Фольксваген» наехал на пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Известно, что в результате происшествия пострадал человек. Тяжесть травм пострадавшего уточняется.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточнили в МЧС.

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