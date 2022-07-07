Водитель «Дэу» пострадала в ДТП в Калуге

Как мы писали ранее, в Калуге «Матиз» перевернулся после столкновения с трактором на улице Московской.

Сегодня ГИБДД сообщает подробности происшествия. Предварительно, 45-летний водитель грузовика «МАН» ехал с улицы Азаровской в сторону Кубяка. При перестроении столкнулся с попутной легковушкой «Дэу Матиз». После чего «Дэу» выехал на встречку, опрокинулся и столкнулся с трактором JCB.

Пострадала водитель малолитражки. С места ДТП ее доставили в БСМП, где после осмотра отпустили домой.

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