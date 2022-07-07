При пожаре в Калужской области погиб мужчина

В среду, 6 июля, произошел пожар в Малоярославецком районе. Около 22 часов появилось сообщение о том, что в деревне Астреево горит жилой деревянный дом на улице Сиреневой, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар уничтожил все имущество, полностью охватив деревянное строение. При пожаре погиб 56-летний мужчина. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара. На месте работает инспектор ГПН.

В МЧС уточняют, что к ликвидации пожара привлекалось 8 человек, 3 единицы техники.

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