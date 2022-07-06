Водитель сгоревшего в Калуге «Шевроле» попал в реанимацию

Как мы рассказывали ранее, в Калуге сгорел вылетевший в кювет «Шевроле».

По предварительной информации от УМВД, в 23 часа 36 минут в районе дома 168 по улице Никитина 36-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель госпитализирован в реанимацию областной больницы.

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