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67-летняя женщина пострадала в массовой аварии в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Опубликовано: 06.07.2022 13:30 0 476
67-летняя женщина пострадала в массовой аварии в Калуге

Как мы писали ранее, 5 июля массовая авария произошла в Калуге. Столкнулись «Вольво», «Сузуки» и «Газель» .

По предварительной информации от УМВД, ДТП произошло у дома 27, по улице Грабцевское шоссе.

52-летний водитель автомобиля «ГАЗ-27751-02», ехал со стороны улицы Маршала Жукова в сторону Карла Либкнехта, не соблюдал дистанцию и столкнулся с попутной «Сузуки Витара» под управлением 36-летнего мужчины. Последний в свою очередь догнал попутный «Вольво ХС90» под управлением 68-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала пассажир «Сузуки». 67-летняя женщина с места ДТП была доставлена областную больницу, после осмотра отпущена домой.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Опубликовано: 06.07.2022 13:30 0 476
Тэги: происшествия дтп умвд гибдд
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