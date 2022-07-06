В Калуге сгорел вылетевший в кювет «Шевроле»

Во вторник, 5 июля, в Калуге произошло серьезное ДТП. Около 23 часов 30 минут автомобиль «Шевроле Ланос» вылетел в кювет, где приземлился на крышу, а после загорелся ,об этом сообщают в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате аварии пострадал человек. Информация о состоянии пострадавшего и причинах ДТП уточняется.

В МЧС по Калужской области уточняют, что для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.

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