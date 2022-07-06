«Матиз» перевернулся после столкновения с трактором в Калуге

В среду, 6 июля, «Дэу Матиз» перевернулся после столкновение с трактором. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 7 часов 50 минут на улице Московской столкнулись трактор «GCВ» и автомобиль «Дэу Матиз».

В результате аварии пострадал человек. Причины происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, – уточнили в МЧС.

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