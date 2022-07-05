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Пьяный водитель сбил полицейского в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2022 15:50 0 974
Пьяный водитель сбил полицейского в Калужской области

Во вторник, 5 июля, прокуратура Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

В Людинове на одной из улиц полицейскими был остановлен автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель. Его попросили выйти из машины и предъявить документы, однако виновник отказался. Инспектор ДПС хотел заглушить автомобиль и достать ключи, но в этот момент водитель нажал на газ, сбив сотрудника полиции. Здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

Уезжая от погони, водитель попал в ДТП, после чего был задержан.

Уголовное дело против виновника в суде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2022 15:50 0 974
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