«Тойота» и мотороллер «Хонда» не смогли разъехаться в Калужской области

В понедельник, 4 июля, в Боровском районе произошла авария. Около 12 часов 10 минут на 2 км автодороги «Боровск-Медынь-Федорино-Верея» столкнулись автомобиль «Тойота» и мотороллер «Хонда».

В результате происшествия есть пострадавший. Тяжесть травм и причины аварии уточняются.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – сообщает МЧС.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.