Автомобиль сгорел в Калужской области

В воскресенье, 3 июля, в Жуковском районе в садовом товариществе сгорел автомобиль, об этом рассказали в МЧС по Калужской области.

Около 15 часов поступило сообщение о горящем автомобиле в СНТ «Строитель-1».

Машина выгорела полностью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить.

– Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники, – уточняют в МЧС. – На место направлен инспектор ГПН.

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