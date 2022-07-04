Главная Новости Происшествия
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калужской области столкнулись два автомобиля, один после удара вылетел на пешехода

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
Опубликовано: 04.07.2022 09:45 0 397
В Калужской области столкнулись два автомобиля, один после удара вылетел на пешехода

В воскресенье, 3 июля, в Кирове Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 16 часов 10 минут на улице Пролетарской столкнулись два автомобиля: «Опель Вектра» и «Рено Сандеро». После удара «Рено» выехал на пешеходную зону и остановился у стены жилого дома.

В результате происшествия пострадал человек. Тяжесть травм пострадавшего и причины аварии уточняются.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняет МЧС.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
Опубликовано: 04.07.2022 09:45 0 397
Тэги: дтп мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Капельница от запоя на дому в Краснодаре
Собрание акционеров АО АКБ «ЦентроКредит» по итогам года
Как быстро оформить займ и получить деньги на карту?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru