В Калужской области столкнулись два автомобиля, один после удара вылетел на пешехода

В воскресенье, 3 июля, в Кирове Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 16 часов 10 минут на улице Пролетарской столкнулись два автомобиля: «Опель Вектра» и «Рено Сандеро». После удара «Рено» выехал на пешеходную зону и остановился у стены жилого дома.

В результате происшествия пострадал человек. Тяжесть травм пострадавшего и причины аварии уточняются.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняет МЧС.

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