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Троллейбус сгорел утром в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Опубликовано: 04.07.2022 08:55 0 1469
Троллейбус сгорел утром в Калуге

В понедельник утром, 4 июля, ГУ МЧС России по Калужской области сообщает о пожаре, произошедшем утром в Калуге. Около 5 часов 40 минут утра загорелся троллейбус.

На момент прибытия пожарных общественный транспорт был полностью охвачен огнем.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.

– Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, – уточняют в МЧС. – На место направлен инспектор ГПН.

– Пожар возник в 5:35 утра, – комментирует происшествие заместитель директора управления Калужского троллейбуса Михаил МИРЗОЕВ. – Сейчас проводим служебное расследование, после него будут окончательно понятны причины. Предварительно – это замыкание электропроводки, что привело ­к возгоранию обшивки. Самостоятельно потушить пожар нам не удалось, на момент приезда пожарных транспорт был полностью охвачен огнем. Данному троллейбусу более 12 лет. Теперь ждем заключения пожарных.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Опубликовано: 04.07.2022 08:55 0 1469
Тэги: мчс пожар
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