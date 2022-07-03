«Десятка» оказалась на пути грузовика «Скания» в Калужской области

В субботу, 2 июля, около 17 часов 30 минут в поселке Полотняный Завод Дзержинского района произошло ДТП, об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Горняк столкнулись два автомобиля: фура «Скания» и «ВАЗ 2110».

В результате аварии пострадал человек. Тяжесть травм и причины аварии уточняются.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, уточняют в МЧС.

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