В Калужской области произошел пожар на АЗС

В пятницу, 1 июля, около 17 часов 40 минут в ходе наполнения бензином контейнерной АЗС самообслуживания, расположенной в селе Высокиничи Жуковского района, произошёл разлив и последующее возгорание бензина.

Пожар ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС.

Вследствие происшествия пострадали двое мужчин, осуществлявшие заправку АЗС. Они получили ожоги, оказывается медицинская помощь.

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