Водителя, по вине которого в Калужской области погибли пассажиры, осудили на два года

В пятницу, 1 июля, стало известно о приговоре водителю грузового фургона, по вине которого произошла авария в Жуковском районе.

62-летний житель Москвы признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации неисправной машины, что стало причиной смерти двух человек.

В декабре 2020 года мужчина за рулем грузовика «ГАЗ-330202» с неисправными тормозами на дороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», не успел остановить машину, выехал на перекресток, где столкнулся с грузовым самосвалом.

В результате ДТП двое мужчин, пассажиров грузовика, погибли.

Мужчину осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортом на 2 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.